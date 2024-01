Webuild | contratto per il Pape Tunnel and Underground Station in Canada

MILANO (ITALPRESS) – Nuovo contratto per il Gruppo Webuild in Canada , per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line. Il Gruppo, in ... (liberoquotidiano)

MILANO (ITALPRESS) – Nuovo contratto per il Gruppo Webuild in Canada , per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line. Il Gruppo, in ... (iltempo)

MILANO - Nuovoper il Gruppoin Canada, per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line. Il Gruppo, in joint venture con Fomento de Construcciones y Contratas Canada Ltd ha firmato ...Nuovoperin Canada, per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line. Il gruppo, in joint venture con Fomento de Construcciones y Contratas Canada, ha firmato un...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Nuovo contratto per Webuild in Canada, per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line. Il gruppo, in joint venture con Fomento de ...ALEXANDRE SAMSON E ANDERS CHRISTIAN MADSEN - GIVENCHY SFILATE (Editore L'Ippocampo, oltre 1200 foto, euro 49,90) Givenchy Sfilate è la prima completa panoramica delle collezioni haute couture e pret-à ...