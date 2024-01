Webuild | contratto per il Pape Tunnel and Underground Station in Canada

MILANO (ITALPRESS) – Nuovo contratto per il Gruppo Webuild in Canada , per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line. Il Gruppo, in ... ()

Nuovoperin Canada, per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line. Il gruppo, in joint venture con Fomento de Construcciones y Contratas Canada, ha firmato un...Per la Ontario Line,sta gia' realizzando, con il consorzio Connect 6ix, il'Rolling Stock, Systems, Operations and Maintenance (Rssom)', che include progettazione, realizzazione ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Nuovo contratto per Webuild in Canada, per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line. Il gruppo, in joint venture con Fomento de ...Nuovo contratto per il gruppo Webuild in Canada, per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line. (ANSA) ...