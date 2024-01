Vorrei fare nuove amicizie ma non so come

Leggi su dilei

(Di domenica 21 gennaio 2024) Entrare nel mondo sconosciuto e in apparenza freddo di una facoltà universitaria può essere traumatico. Ci guardiamo intorno e vediamo i nostri coetanei che sembrano chiusi ciascuno nella propria bolla, lontanissimi da noi che pure siamo seduti accanto a loro. E lo stesso effetto ci fa l’approccio con un nuovo lavoro: siamo circondate da persone anche cortesi ma distanti da noi, ognuna immersa nelle sue incombenze e attenta a non dare tropo spazio a quella novellina che chissà dove vuole arrivare. La sensazione di solitudine è forte e spiazzante. Ma se vogliamo sentirci più serene e meglio “integrate” non aspettiamo che gli altri facciano il primo passo. Dobbiamo muoverci noi. Fuori dalla tana! Se ce ne stiamo da sole ed evitiamo ogni contatto a nessuno verrà in mente di avvicinarci, ma nemmeno capirà che ci piacerebbe tanto avere nuovi amici. Quindi usciamo dalla nostra “tana” e ...