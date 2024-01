“Vorrei che tu morissi!” C’è Posta per te | Luana lascia tutti di sasso | studio in rivolta Maria costretta ad intervenire

(Di domenica 21 gennaio 2024) C’èPer Te, lo sfogo terribile dicontro i genitori. Tra le diverse storie raccontate daDe Filippi durante la puntata di ieri, sabato 20 gennaio, c’è quella di una famiglia divisa. Da una partee il marito Carmine dall’altra i genitori di lei. A contattare il programma è stato Alessio, il fratello di, che sta per sposarsi e vorrebbe riunire la famiglia. “Ho provato per un anno e mezzo a farti far pace con mamma e papà, ma è stato sempre inutile. Dicevi che per te mamma e papà erano morti. Mi fa male quando mi dici che vieni solo se loro non ci sono. Mi mancano le nostre chiamate, anche se ci sono chilometri di distanza, siamo sempre stati uniti. Siamo qui per potervi abbracciare”. Ma la discussione inè aspra e puresembra ...

sapere quando emetterà il decreto in base al quale potrà tornare a casa". La dichiarazione ha dato il via a un acceso dibattito, con un'altra donnale rispondeva di pregare per i militari ...tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di saperecosa ne pensate non solo di "Grace" ma anche di Jeff Buckley e della sua musica. Al prossimo riascolto Andrea BattaginTenuto alla catena in un annesso agricolo fatiscente. Vita (non) da cani per un pastore belga Malinois, requisito a un padrone che non poteva o non voleva tenerlo come si conviene, come impongono ...Parto dalle cose brutte, anche se vorrei dimenticarle. Com’è possibile che nel 2024, in uno stadio dove si va per assistere a uno spettacolo, si sentano ancora cori razzisti Il problema, per come lo ...