Volley | Serie A1 femminile 2023 2024 | Conegliano e Milano si salvano al tie-break

(Di domenica 21 gennaio 2024) Roma va a un passo dall’impresa, ma anche oggi nulla da fare:fa 17 su 17 in questo campionato diA1di. La capolista, che appare molto in difficoltà per tre set e mezzo, si sveglia improvvisamente a metà del quarto parziale e non lascia scampo alle avversarie al Palazzetto di Roma. Prende il largo nel quarto e poi domina il tie-finale per quella che è la 26esima vittoria di fila tra tutte le competizioni, in una striscia iniziata ai playoffs della passata stagione. I 16 di di Rivero, i 15 di Melli e soprattutto i 23 punti di Erblira Bici non bastano alla squadra della capitale. Haak come al solito dominante per la squadra di Santarelli con 27 punti. Risponde anche, che però non riesce a guadagnare punti, vincendo anche lei al ...