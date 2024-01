Volley femminile | Milano resta a -3 da Conegliano | Sylla ed Egonu leader contro Chieri Antropova trascina Scandicci

(Di domenica 21 gennaio 2024)aveva l’occasione per portarsi a -2 dalla capolista, dopo che le Pantere si erano imposte soltanto al tie-break sul campo di Roma. La compagine meneghina ha però sofferto sul campo die si è imposta per 3-2 (21-25; 25-23; 25-23; 25-27; 15-13), lasciando invariato il distacco nella classifica della Serie A1 di: tra le Campionesse d’Italia e l’Allianz rimangono tre punti dopo diciassette giornate di campionato.ha sciupato un vantaggio di quattro punti sul 20-16 nel quarto set e non ha concretizzato un match-point sul 24-23, vedendosi così costretta al tie-break nella tana delle piemontesi. La schiacciatrice Myriamha concluso da top scorer con 19 punti all’attivo, mentre l’opposto Paolasi è ...

1700 spettatori hanno affollato le tribune del palasport, entusiasti, pronti a spingere le Gatte: giovani, adulti, famiglie, il variegato mondo delsi sta legando di domenica in ...Roma va a un passo dall'impresa, ma anche oggi nulla da fare: Conegliano fa 17 su 17 in questo campionato di Serie A1di. La capolista, che appare molto in difficoltà per tre set e mezzo, si sveglia improvvisamente a metà del quarto parziale e non lascia scampo alle avversarie al Palazzetto di Roma. ...La Tecnoteam Albese Volley Como sperava di regalarsi un altro pomeriggio di festeggiamenti dopo il 16-9 con cui era cominciata la partita contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, capolista del Girone ...Il Messina Volley si impone in trasferta al tie-break sul campo dell’Orlandina Volley nella 7ª giornata del campionato di Serie C femminile FIPAV. Le ragazze allenate dal duo composto da Michele ...