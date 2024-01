Volley femminile | Conegliano si salva al tie-break! Haak straripante | Milano può avvicinarsi Ok Novara e Firenze

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ricca pomeriggio con la 17ma giornata della Serie A1 diè stata trascinata al tie-break per la seconda volta consecutiva, la terza nelle ultime sei partite di campionato. Le Pantere sono però riuscite a vincere a Roma per 3-2 (21-25; 25-23; 24-26; 25-18; 15-4) e hanno così ribadito la propria imbattibilità nel torneo, infilando la 17ma affermazione consecutiva. Le Campionesse d’Italia si confermano al comando della classifica con 48 punti e ora hanno cinque lunghezze di vantaggio su, che giocherà questa sera a Chieri e potrebbe portarsi anche a -2. Le capitoline hanno sfiorato l’impresa, ma sono incappate nella quinta sconfitta di fila e ora sono in nona piazza a -5 dai playoff. Show dell’opposto Isabelle(28 punti), in grandissimo spolvero anche il martello ...

La diretta testuale live di Aeroitalia Smi Roma - Prosecco Doc Imoco Conegliano , partita valevole per la quarta giornata di ritorno della Serie A12023/2024 di. Le giallorosse di Giuseppe Cuccarini scendono sul campo di casa per provare a difendere la nona posizione in classifica, ma serve un'impresa. Dall'altra parte della ...Diciassettesima giornata per la Serie A1di: la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo ospitaBergamo. Segui la diretta di Cuneo - Bergamo set per set. SESTETTO CUNEO Al palleggio Signorile, opposto Enewonwu; in mezzo Hall e ...Serie D femminile – Tredicesima giornata – Girone “C” Domenica 21 Gennaio ore 18,00 Pallavolo Orsaro – Pallavolo Grosseto 3/0 – 25/8, 25/15,25/17 Grosseto. La sconfitta ci poteva stare, ma un crollo c ...Verona, 21 gennaio 2024 – 14^ Giornata del Campionato Nazionale di Serie B Femminile, domenica 21 gennaio 2024, allo “Stadium ...