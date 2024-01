Volley Bergamo 1991 | a Cuneo uno scontro diretto chiave per la corsa salvezza

(Di domenica 21 gennaio 2024) Unoper la, una di quelle sfide che può cambiare il corso della stagione. Ancora scottato dalla rimonta thriller subita in casa da Firenze, iltorna in campo aper una sfida delicatissima contro la Honda Olivero S. Bernardo. Domenica 21 gennaio, alle 17, nella quarta giornata del girone di ritorno di regular season, le rossoblù al 12° posto – un punto sopra Casalmaggiore, penultima e con una partita in meno – sfidano chi sta loro davanti, per un solo punto (13 contro 12). Anche le piemontesi, come, sono a caccia di punti preziosi e con una vittoria potrebbero cambiare le carte in tavola nella coda della clasifica. “Dobbiamo essere consapevoli ...

Bergamo . In casa contro Firenze (domenica 14 gennaio alle 17), in trasferta a Cuneo, Roma in casa tra le due trasferte a Chieri e Milano. In tre ... (bergamonews)

Tutto pronto per Honda Olivero S. Bernardo Cuneo -1991 , partita valevole per la quarta giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di. La formazione piemontese vuole sfruttare il campo di casa per conquistare la ... Le toscane di Carlo Parisi, dopo la sofferta vittoria a, vuole sfruttare il campo di casa ... La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo torna in casa dopo due turni giocati lontano dalle mura amiche. Le biancorosse sfideranno Bergamo, nella quarta giornata di ritorno della serie A1 Tigotà, domenica 21 ...