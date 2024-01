Volevo una figlia | Sabrina Ferilli | la confessione più intima

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ieri è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te, il people show del sabato sera che tiene incollati gli italiani alla tv. Ospite dell'ultima storia. Clara ha contattato il programma perché voleva ringraziare pubblicamente il marito Fabio, conosciuto all'età di 16 anni e compagno di vita. La protagonista dell'ultima narrazione dell'appuntamento ha raccontato che, dopo che le è stata diagnosticata la sclerosi multipla, ha chiesto a Fabio di lasciarla ma lui è restato al suo fianco e i due hanno avuto una bambina, Beatrice. "Con te mi è andata bene perché sei tutto quello che vorrei essere io. Sei generoso e paziente, mentre io la maggior parte delle volte sono nervosa e ti tratto male. Non so come fai a sopportarmi ma so che mi capisci. Ti ho catapultato in una vita che non meritavi e per questo sono qui", ha detto ...