Vogliono farci saltare i nervi ma | Arianna Meloni avvisa la sinistra

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si è svolto al Teatro del Maggio musicale fiorentino, a partire dalle 9.30, il congresso cittadino di Fratelli d'Italia. All'ordine del giorno il rinnovo dei vertici locali. "I lavori - viene sottolineato in una nota - saranno anche un'occasione per fare il punto sugli importanti risultati dell'azione del governoe sui prossimi appuntamenti elettorali". Hanno partecipato al dibattito, fra gli altri: il coordinatore cittadino Jacopo Cellai, il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli, il senatore Paolo Marcheschi, il responsabile nazionale adesioni e segreteria politica, il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, il responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In quest'occasione, la responsabile nazionale adesioni ha voluto mettere le cose in ...

La responsabile nazionale Adesioni e segreteria politica: "Tirano fuori parenti, antenati, ma non abbiamo scheletri nell'armadio" "Siamo molto attaccati, pensano di saltare il sistema nervoso: tirano fuori parenti, antenati, ma non ci riusciranno, perché non abbiamo scheletri nell'armadio e perché noi lo facciamo solo perché ci crediamo. Le rinunce sono ... «Siamo concentrati a fare quello che vogliamo fare da tempo per il bene dell'Italia e a farlo bene - ha aggiunto Arianna Meloni ...