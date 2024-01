Voci di Gaza – “Non mangiamo per lasciare il cibo ai bambini | è una vita di miseria E a causa del blackout non ho idea di dove sia la mia famiglia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le donne e isono le principali vittime della guerra di. Lo ha dichiarato l’agenzia delle Nazioni Unite che promuove l’uguaglianza di genere. Dopo oltre 100 giorni di conflitto, ha aggiunto UN Women, almeno 3mila donne potrebbero essere rimaste vee almeno 10milapotrebbero aver perso il padre. Dei 2,3 milioni di abitanti del territorio palestinese della Striscia, 1,9 milioni sono sfollati e “quasi un milione sono donne e ragazze” in cerca di rifugio e sicurezza. In questa testimonianza raccolta dagli operatori di Oxfam a, Muna, una donna 48enne rifugiata del campo di Al-Mawasi su ordine dell’esercito israeliano, racconta le difficoltà delladegli sfollati. “Ci hanno detto di venire qui ma non riceviamo né farina, né. Siamo stati ...