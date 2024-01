Vlahovic | terzo gol consecutivo in trasferta | è la prima volta in carriera

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sempre più decisivo. Sempre più protagonista. Dusanha sbloccato il risultato di Lecce-Juventus e ha siglato la sua terza rete consecutiva in, dopo quelle contro Frosinone e Salernitana, per lain. Un certificato di brillantezza e grande forma per il centravanti serbo, che tocca a gennaio 2024 la doppia cifra stagionale di gol.di lui negli ultimi 50 anni solo un giocatore della Juventus è andato in doppia cifra di reti in almeno due stagioni di Serie A con i bianconeridi compiere 24 anni: Paulo Dybala (2015/16 e 2016/17). SportFace.

