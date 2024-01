Vlahovic e Bremer trascinano la Juventus | i bianconeri scavalcano l’Inter

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nel posticipo della domenica sera della 21ª giornata di Serie A, laporta a casa un’importante vittoria. Sul campo del Lecce ivincono col risultato di 3-0, grazie alla doppietta die alla rete di. Col successo di questa sera ladi Allegri scavalca, che deve però recuperare una partita. Iallenati da Allegri hanno 52 punti, uno in più dei nerazzurri di Inzaghi che nella serata di lunedì 22 gennaio affrontano il Napoli a Riad nella finale della Supercoppa. Il Lecce rimane a 21 punti. La partita L’occasione creata dalla Juve al primo minuto, con la conclusione diche non inquadra la porta, illude chi si aspetta una partita scoppiettante. In realtà, lo spettacolo non è memorabile e ...

La Juve ntus batte il Lecce grazie ad una doppietta di Vlahovic e alla rete di Bremer e si porta in vetta alla classifica con una partita in più ... (notizie)

La Juventus soffre per un tempo, poi piega il Lecce con la doppietta di Vlahovic e il tris di Bremer . Bianconeri di nuovo primi per una settimana ... (corriere)

I bianconeri passano in Salento, Inter scavalcata in vetta alla classifica La Juventus vince 3-0 sul campo del Lecce con la doppietta di Vlahovic e ... (sbircialanotizia)

Dentro Weah, si scatena. E McKennie... Si riparte senza cambi e con il Via del Mare che protesta subito: Almqvist -spalla a spalla in area, lo svedese va giù ma Doveri fa segno di ...Marcatori: st 14', 23', 40'. Note: Espulsioni: pt 45'+2' Trinchera (dalla panchina). Ammoniti: McKennie, Kaba. Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma ...La Juventus balza in testa alla classifica battendo il Lecce per 3-0 al Via del Mare, doppietta di Vlahovic e partita chiusa da Bremer all'85': un Lecce combattivo non riesce ad arginare i bianconeri.Sul campo del Lecce i bianconeri vincono col risultato di 3-0, grazie alla doppietta di Vlahovic e alla rete di Bremer. Col successo di questa sera la Juventus di Allegri scavalca l’Inter, che deve ...