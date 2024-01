Vis Pesaro-Carrarese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi Vis, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono reduci da una preziosa vittoria e ora vogliono dare seguito ai risultati per alimentare le loro speranze di salvezza. Il club toscano, dal suo canto, ha intenzione di vincere in terra marchigiana per fare un passo in avanti nella lotta per il terzo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Nel Girone B nel pomeriggio è stato tempo di Juventus Under 23 e Vis Pesaro per un match che poteva dire tanto per la corsa alla salvezza diretta ... (sportface)

Nel Girone B nel pomeriggio è stato tempo di Juventus Under 23 e Vis Pesaro per un match che poteva dire tanto per la corsa alla salvezza diretta ... (sportface)

Le possibili scelte di Simone Banchieri e Leonardo Colucci per la sfida tra Vis Pesaro e Spal per la ventesima giornata del girone B di Serie C (itasportpress)

...30 Serie C NOW 22a Giornata Girone B: Arezzo vs Pescara diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Peppe Di Giovanni Ore 18:30 Serie C NOW 22a Giornata Girone B:vs Carrarese ...... e nomi che dovrebbero essere espressione di Vincenzo Serraiocco , dirigente nazionale Udc con delega allo Sport, e direttore generale della squadra di basket, coinvolto nella l'indagine ...I marmiferi, quarti in classifica, hanno appena esonerato Dal Canto e affidato la squadra ad Antonio Calabro. Un match difficile ...PESARO Reagire dando tutto in campo. Questo chiedono i tifosi della Carpegna Prosciutto ai giocatori, a prescindere dal risultato che scaturirà questo pomeriggio alla Vitrifrigo Arena (ore 18.30 ...