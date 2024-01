VIDEO | Nic Nemeth torna Dolph Ziggler ed usa la sua theme song WWE a Puerto Rico!

(Di domenica 21 gennaio 2024) Durante Euphoria 2024, PPV della World Wrestling Council, federazione portoricana, Nicha utilizzato la sua celebreWWE, ovvero “Here to Show the World” dei Downstait. Diversi infatti iamatoriali già sulla rete, con lo Show-Off che ha fatto il suo ingresso sulle note che hanno reso celebre il suo lunghissimo stint comein WWE. Diversa sorpresa tra i fan presenti allo show, che hanno immortalato il tutto con i propri cellulari, come potete vedere qui di seguito, mentre per dovere di cronaca vi riportiamo come lo stessosia stato sconfitto da Ray Gonzalez, anche se per squalifica, poco dopo. Nic Nemith is using his old WWEat WWC pic.twitter.com/FzHalbwrw4— ???? ...

Ilsarà pubblicato sui media e sui canali social (pagine Facebook ed Instagram) della UILT Molise. A tal proposito, si ricorda che sono ancora disponibili i biglietti ( [email protected] - ......grazie a brani come "Territory" e "Virile" accompagnati dal clamore suscitato dai rispettivi, ...- WHOMADEWHO HYBRID DJ SET - YOUniverse ADAM BEYER - ADIEL B2B HECTOR OAKS - ANDREA OLIVA B2B...Nic Nemeth ha utilizzato la sua vecchia theme song WWE ... sulle note della sua vecchia theme song usata in WWE ossia “Here to Show the World”. Il video ha ovviamente fatto il giro del web, visto che ...NIC has two studios for conducting virtual/online hearing of appeal and complaints through video conferencing which will facilitate applicants/ appellants/ complainants, especially from the remote ...