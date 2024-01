VIDEO | MLW Reload 2024

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 21 gennaio 2024) La MLW riparte con il suo primo Webshow del nuovo anno, da Philadelphia, Pennsylvania. Ecco la card: Notorious Mimi vs. Zayda (w/Saint Laurent) Nao Kakuta vs. Moka Miyamoto Satoshi Kojima vs. Sami Callihan Jimmy Lloyd vs. Ichiban Good Brother #3 vs. Steph De Lander (w/Saint Laurent) Delmi Exo vs. Tiara James Tag Team MatchAlex Kane & Matt Riddle vs. World Titan Federation (Josh Bishop & Tom Lawlor) (w/Saint Laurent)