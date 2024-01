VIDEO | Alberto Del Rio torna a sorpresa in un evento AAA

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 21 gennaio 2024) La storia diDel Rio è ormai nota a tutti i fan, dato che ha affrontato diverse accuse di aggressione, che alla fine sono state ritirate. Questo include il periodo in cui ha avuto una relazione con Saraya, estremamente tossica. L’ultima volta che i fan lo hanno visto, ha partecipato all’Plantando Bandera, che si è svolto nella palestra di una scuola superiore. Arieccolo! Durante lo show Orígenes della AAA di questa settimana, Konnan e Vampiro hanno avuto un segmento pubblicitario. Mentre la puntata si svolgeva, Del Rio ha fatto il suo sorprendente ritorno nella compagnia tra grandi applausi. Per la cronaca, la TNA Wrestling ha in corso una collaborazione con. Ecco il: ¡DE ÚLTIMO MOMENTO! EL PATRÓN@PrideOfMexico está en el...