Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024)DEL 21 GENNAIO, 19.20 SULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER INCIDENTE ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRASSO NELLA CAPITALE SUL GRANDE RACCORDO SI RALLENTA TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCODO DIREZIONE GRANDE RACCORD0O ANULARE PERCORRENDO LA STRADA STATALE SALARIA LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E LA TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA A PRIMA PORTA PER INCIDENTE LUNGHE CODE IN VIA DI VALLE MURICANA TRA VIA CONCESIO E VIA LIVIGNO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral