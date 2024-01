Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2024 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024)DEL 21 GENNAIO, 18.20 SULLA DIRAMAZIONENORD CODE ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA P0ONTINA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN C INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA D IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONEW EUR IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI ARICCIA ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral