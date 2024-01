Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024)DEL 21 GENNAIO, 16.20 SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONESUD ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA ALBANO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONEPERCORRENDO VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’OINCROCIO CON VIA APPIA NEI DUE SENSI RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral