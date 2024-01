Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024)DEL 21 GENNAIO, PERCORRENDO VIA DEI MONTI LEPINI A FROSINONE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FROS9INONE CASELLO AUTOSTRADALE E VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA DI VIA ARMANDO VONA DOVE SI STA IN CODA TRA VIA DEI MONTI LEPINI E VIA CASALE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA IN PROVINCIA DI LATINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA UGO FOSCOLO DIREZIONE PONTINA IN PROVINCIA DIAD ARICCIA RALLENTAMENTI SULLA STRADA REGIONALE VIA DI ROCCA DI PAPA TRA VIA SELVOTTA E VIA BORGO SAN ROCCO DIREZIONE APPIA Servizio fornito da Astral