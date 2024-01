Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

VIABILITA' 21 GENNAIO ORE 13:21 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI SEGNALIAMO DELLE CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA ALTEZZA BUFALOTTA IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E PONTINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L'OLGIATA SI STA IN CODA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFDE IN DIREZIONE OSTIA