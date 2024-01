Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2024 ore 11 | 30

(Di domenica 21 gennaio 2024) VIABILITA’ 21 GENNAIO ORE 11:21 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAOGGI SPOSTAMENTOI FAVORITI DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 T CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 9 FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI: NELLA CAPITALE TRA LO STADIO OLIMPICO, PONTE MILVIO E IL FLAMINIO, TRA LE 5,30 E LE 13, L’EDIZIONEDE “LA CORSA DI MIGUEL”. SARANNO INTERESSATI DIVERSI TRATTI DI LUNGOTEVERE. DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS DI ZONA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBLITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral

