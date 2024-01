Ventenne in coma dopo un pugno al volto | fermato un coetaneo | indagini in corso a Brindisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Unale unfinisce in. Il ragazzo è stato ferito in modo grave adurante una lite tra giovani avvenuta la scorsa notte in pieno centro anon lontano dai locali della movida. La vittima è stata trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino. Subitoundella vittima è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentativo di omicidio. Il ferito, che sarebbe stato colpito con almeno unal, ha riportato un trauma cranico ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. È ora ricoverato in rianimazione al Perrino infarmacologico. L’arrestato è stato trasferito in carcere. Le, coordinate dalla procura, ...