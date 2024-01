Venezia pronta per il ticket di ingresso | attivata la piattaforma online per prenotarsi e pagare Ecco come funziona

(Di domenica 21 gennaio 2024) Dopo quasi cinque anni di annunci, prove e rinvii,si prepara a varare gli accessi contingentati e a pagamento, che saranno operativi dalla prossima primavera. Tutto ruota attorno allamulticanale e multilingua, che inizialmente, oltre all’italiano prevede anche l’inglese, ma che poi sarà incrementata da altre lingue. Dal 16 settembre il sistema informatico è attivo. A settembre il consiglio comunale aveva approvato il regolamento per “l’istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città antica del Comune die alle altre Isole minori della Laguna”. Sono seguite alcune delibere di giunta che hanno definito i dettagli operativi. Adesso, collegandosi all’indirizzo cda.ve.it si può accedere allaper ottenere il titolo (QR Code) da esibire in caso ...

Capolista in campionato in coabitazione con Brescia e Virtus, un primato che non le apparteneva dalla primavera 2018 quando vinse la stagione ... (247.libero)

È l'alba di un nuovo giorno, non sapete dove andrete, ma la valigia è. Siete sul punto di ... sotto l'hashtag # GetLostwithWizz , sono partiti dall'aeroporto Marco Polo di, per ...L'Italia èad accogliere e a stare al passo del clic del "turinsta" Per Andrea Baccuini - ... Turisti in gondola, fra i canali di- Pexels - Connor Gaskey Se i numeri, anche da record, ...Comincia il 17° turno del campionato di basket: Bologna affronta la Varese dell'ex-Mannion, De Raffaele ritrova Venezia con Tortona ...Annuncio vendita Citroen C5 Aircross Aircross Hybrid 180 E-EAT8 Feel nuova a Venezia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...