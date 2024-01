Varese-Virtus Bologna oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 17^ giornata dellaA1di. Gli uomini di Bialaszewski sono reduci dalla sconfitta contro Venezia, arrivata dopo tre vittorie di fila che hanno permesso ai lombardi di migliorare sensibilmente la propria posizione in classifica. Le Vu Nere, invece, hanno battuto nettamente Brindisi, riscattando la precedente sconfitta con Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 21 gennaio sul parquet dell’Itelyum Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1 ...