Valentina Vignali in versione leopardata nel suo safari in Kenya | le immagini

Un esperimento del programma Le Iene , condotto su tre madrine d'eccezione come Ludovica Palmieri, Flavia Pennetta e, avrebbe confermato i benefici di questa alimentazione. Ecco in ...Tre madrine d'eccezione per capire se la dieta allunga la vita. Ludovica Pagani,e Flavia Pennetta si sono prestate all'esperimento de 'Le Iene' per capire se è possibile modificare la propria età biologica grazie alla dieta. Il servizio di Veronica Ruggieri per ...L'ultima tappa dei continui viaggi di Valentina Vignali è il Kenya: la modella e cestista si è recata in Africa per un safari, e come al solito ha documentato il tutto con foto e video. L'ultimo post ...Social, Diletta Piacentini compagna del giocatore della Sampdoria Fabio Depaoli si gode qualche ora di relax vista mare a Genova La sconfitta rimediata vener ...