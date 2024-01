Usa | De Santis lascia primarie Repubblicani | appoggerò Trump

(Di domenica 21 gennaio 2024) Milano, 21 gen. (askanews) – Il governatore della Florida Ron Deabbandona la corsa delledei Republicani e annuncia il sostegno a Donald. “Sospendo la mia campagna. È chiaro che la maggioranza deivuole dare a Donaldun’altra chance”, ha affermato in un video.”è superiore a Joe Biden. Questo è chiaro. Ho firmato l’impegno a sostenere chi fra isarà nominato e onorerò il mio impegno.ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana”, “rappresentata da Nikki Haley”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una vittoria netta, per tratti storica, quella di Donald Trump nella prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa . Vittoria arrivata in meno di ... (ilgiornaleditalia)

Donald Trump ha vinto a valanga la prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa . In meno di mezz’ora dall’apertura dei caucus , ha ottenuto poco ... (thesocialpost)

Donald Trump ha vinto il test delle Primarie in Iowa, su questo non c’è alcun dubbio. The Donald ha sempre dominato i sondaggi, e alle 20.30 di ... (nicolaporro)

Alla fine ha mollato. Ron DeSantis si è ritirato dalla corsa elettorale per la nomination presidenziale repubblicana. “Se potessi fare qualcosa per ... (panorama)

Leggi anche Trump vince i caucus in Iowa, Desecondo a distanza Elezioni2024, sondaggi: Biden sconfitto da Trump Elezioni2024, Trump tira dritto: "Ho scelto il vice"Leggi Anche Zelensky invita Trump a Kiev: può fermare la guerra in 24 ore Venga Leggi Anche2024, Trump attacca Haley: conta sui democratici per vincere Le parole di Haley sono anche una ......Milano, 21 gen. (askanews) - Il governatore della Florida Ron DeSantis abbandona la corsa delle primarie dei Republicani e annuncia il sostegno a Donald Trump."Sospendo la mia campagna. È chiaro che ...Il governatore della Florida Ron DeSantis ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alle primarie repubblicane per la scelta del candidato alla presidenza degli Usa e ha annunciato che avrebbe ...