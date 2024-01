Usa 2024 | Ron DeSantis si ritira dalla corsa tra i Repubblicani e appoggia Trump Ora il tycoon ha una sola sfidante – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il governatore della Florida Ronha annunciato questa sera il ritirosuaalla guida deiin vista delle presidenziali Usa, 45 anni, aveva lanciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie dei conservatori lo scorso maggio, dopo mesi di preparazione alla. Per mesi era stato visto dagli osservatori come l’unico potenziale competitor di Donaldnel campo dei. Ma da quando è partita ufficialmente, la sua campagna non è mai decollata. Anzi, il distacco danei sondaggi si è andato via via allargando. Nella prima prova “reale” di voto, quella del caucus di lunedì scorso in Iowa, l’ex presidente lo ha staccato di 30 punti, e ...