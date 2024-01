Usa 2024 | il tramonto di Ron DeSantis

(Di domenica 21 gennaio 2024) Alla fine ha mollato. Ronsi è ritirato dalla corsa elettorale per la nomination presidenziale repubblicana. “Se potessi fare qualcosa per produrre un risultato favorevole, più eventi della campagna, più interviste, lo farei, ma non posso chiedere ai nostri sostenitori di offrire volontariamente il loro tempo e di donare le loro risorse, se non abbiamo una chiara visione percorso verso la vittoria. Di conseguenza, oggi sospendo la mia campagna”, ha dichiarato il governatore della Florida, che ha inoltre dato il suo endorsement a Donald Trump. “Anche se ho avuto disaccordi con Donald Trump, come sulla pandemia di coronavirus e sulla sua elevazione di Anthony Fauci, Trump è superiore all’attuale presidente in carica Joe Biden. Questo è chiaro”, ha affermato, accusando inoltre Nikki Haley di “corporativismo”. Esce così di scena il ...

Manchester (New Hampshire) - La corsa alla nomination repubblicana per la Casa Bianca è diventata una sfida a due, tra l'ex presidente Trump e la sua ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley. Infatti il governatore della Florida Ron DeSantis ha annunciato questa sera il ritiro dalla sua corsa alla guida dei Repubblicani in vista delle presidenziali. DeSantis, 45 anni, aveva lanciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie dei conservatori lo scorso maggio, dopo mesi di preparazione alla corsa. Per mesi era stato visto dagli