Uomini e Donne | Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si stuzzicano via social? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

(Di domenica 21 gennaio 2024)Dihanno iniziato a stuzzicarsi sui? Nelle scorse ore alcune storie Instagram di due dei protagonisti più discussi del Trono over di, il fortunato dating show di Maria De Filippi, non sono passate inosservate ai fan. Da qualche settimana uno degli argomenti caldi del programma pomeridiano di Canale 5 è senza dubbio il triangolo– Cristina Tenuta. Dalle registrazioni del 15 gennaio sappiamo che il cavaliere è uscito di nuovo con la bionda dama, ma fra i due non sarebbe successo nulla e avrebbero messo un punto alla frequentazione. A quel punto è scoppiata una lite con la Diprotagonista. Stando alle registrazioni avvenute il giorno ...

Uomini e Donne , Puntata di Oggi : Mario e Ida non si sentono da tre settimane e scoppia la polemica, ma Mario si giustifica. Liti in studio anche ... (uominiedonnenews)

Momento difficile per un’ex dama di Uomini e Donne che in questo periodo non sta attraversando un momento facile. Stiamo parlando di Pamela ... (isaechia)

Armando Incarnato si è davvero rifatto il naso, questo potrebbe essere il motivo per cui non ci stava a Uomini e Donne ? Ecco la verità. Non ha ... (cityrumors)

Qual è la malattia di Costantino Vitagliano Famoso al grande pubblico per la sua partecipazione a "", ha recentemente rivelato di essere affetto da una malattia rara. La malattia di Costantino Vitagliano Vitagliano ha iniziato a soffrire di forti dolori in tutto il corpo, iniziando ...