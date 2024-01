Un presidio operativo sull’Intelligenza artificiale Consigli cyber per il G7 italiano

Leggi su formiche

(Di domenica 21 gennaio 2024) L’intelligenzanon rappresenta la moda del momento, è qui per rimanere. La transizione digitale è irreversibile ed è necessario quindi capire che cosa farà l’IA all’interno di questa transizione. Da un punto di vista economico, geopolitico e, questa rappresenta l’automazione dell’utilizzo del dato digitale. Così come si è automatizzato il settore industriale, allo stesso modo, attraverso l’intelligenza, si sta verificando un processo di automatizzazione del digitale e di tutto ciò che lo riguarda, come ad esempio il fronte della sicurezza. L’interazione tra intelligenza-security si delinea in due diversi fronti: che cosa la prima può fare per la seconda e quanto è sicura la stessa IA. Se l’intelligenzaè l’analisi del ...