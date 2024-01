Un patto sociale per affrontare le quattro transizioni in atto per il Paese Scrive Tivelli

Leggi su formiche

(Di domenica 21 gennaio 2024) In questa fase l’Italia è, diversamente da quanto emerge dal cicaleccio politico quotidiano, in una fase ricca di criticità. Infatti, per quanti “imbellettamenti” e “incipriamenti” tendano a fare i diversi telegiornali, per non pochi dei quali il nostro sembra ilpiù tranquillo e felice possibile, l’Italia è attesa in questo inizio del 2024 da sfide di grande rilevanza. In primo luogo occorre gestire almeno 4 complesse. Leecologica e digitale che sono obiettivi fondamentali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di cui non si capisce bene con quale puntualità siano perseguite…) ed altre duefondamentali per le quali non può venire in soccorso il Pnrr. Mi riferisco alla transizione del debito pubblico e alla dura e complessa transizione demografica. Ai limiti della ...