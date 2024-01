Un nudo integrale? Ecco quanto guadagno Antonella Mosetti senza freni

In Runner, il nuovo film diretto da Nicola Barnaba, l'attrice si mostra completamente nuda, ma la cosa non sembra averla turbata (vanityfair)

Antonella Mosetti ha rivelato quanto riesce guadagnare con le foto che vende su OnlyFans. Antonella Mosetti: "10.000 euro per un" Antonella Mosetti ha deciso di prendere le distanza dal mondo della TV , ma non da quello dei social . Ospite a Radio24, nel corso del programma radiofonico La Zanzara, l'ex showgirl ...La 48enne, poi, è scesa ancor più nei particolari e ha rivelato: " Faccio pagare ilanche più di 10mila euro . Ci sono amanti del mio personaggio ". Successivamente la conversazione si ...Non lo dico. Per un nudo integrale anche più di 10mila euro, per i piedi tra i 2 e i 3mila euro. Sono quelli che mi fanno guadagnare di più, oltre alla mia faccia da zozza. I fan mi chiedono di ...Antonella Mosetti ha rivelato quanto riesce guadagnare con le foto che vende su OnlyFans. Antonella Mosetti: "10.000 euro per un nudo integrale" Antonella Mosetti ha deciso di prendere le distanza dal ...