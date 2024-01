Un mucchio di ossa e pezzi di giubbotto | Andreea | il sospetto inquietante sulla sua morte

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Un corpo in stato scheletrico è stato trovato in un casolare a Montecarotto, nell'anconetano. Sul posto i Carabinieri, che ipotizzano si ptrattare del corpo diRabciuc, la 28enne rumena che viveva a Jesi ed è scomparsa il 12 marzo del 2022, anche se solo le analisi potranno confermarlo. Con i militari presente anche la pm della procura di Ancona Irene Bilotta, che conduce le indagini sul caso per il quale l'unico indagato è Simone Gresti, fidanzato della ragazza. Il rinvenimento riguardaumane (e non un cadavere in avanzato stato di decomposizione come sembrava in un primo momento), un paio di scarpe e i frammenti di un. L'ultima volta che Andreaa era stata vista indva una felpa e un paio di jeans entrambi con l'effige di Tom&Jerry, un paio di scarponcini neri e uno ...