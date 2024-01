Un ciclista è stato travolto e ucciso da un' auto che è scappata

(Di domenica 21 gennaio 2024) Un uomo di 46 anni in sella alla sua bicicletta èinvestito eda un'che è, facendo perdere le sue tracce. È accaduto nel pomeriggio del 21 gennaio a Borgaro Torinese, in provincia di Torino.Per la vittima non c'ènulla da fare: l'uomo è morto sul colpo...

... Zurigo, Madrid, Graz…dove hanno pensato che la vita di un bambino, un pedone, un... 'Il Pd deve capire che Bologna non è unoa parte. Ci sono delle regole da rispettare e delle ......per ildi 47 anni di Marostica che è rimasto vittima nei giorni scorsi di un tremendo incidente . L'uomo si trovava in sella alla sua mountain bike quando, ad un certo punto, è...A Sarah Ferguson è stato diagnosticato un cancro alla pelle pochi mesi dopo essere stata curata per un tumore al seno. Alla duchessa di York è stato rimosso un neo che i test hanno poi scoperto essere ...Un ciclista di 47 anni è morto oggi nel Torinese dopo essere stato investito da un'automobile. Il conducente della vettura si è allontanato senza prestare soccorsi. E' successo intorno alle 16:30 a Bo ...