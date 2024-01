Ultim’ora Inter | un nerazzurro preoccupa Inzaghi | rischio forfait contro il Napoli?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 21 gennaio 2024) Arrivano novità dalla sessione odierna di allenamento dell’a Riyadh, avversaria delnella finale di Supercoppa Italiana in programma domani. Manca sempre meno alla finale di Supercoppa Italiana tra, che dopo aver battuto rispettivamente Lazio e Fiorentina si affrontano nella cornice di Riyadh per contendersi il primo trofeo stagionale. Lo stesso Walter Mazzarri non si dà per vinto nella conferenza stampa odierna, sfidando a distanza la sua ex squadra in un match che si preannuncia comunque complicato per la compagine campione d’Italia in carica. Dal ritiroarrivano novità che potrebbero ripercuotersi in maniera importante sulla sfida tra le due squadra: in particolare, un big di Simoneha accusato un affaticamento muscolare, motivo per cui ...