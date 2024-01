Udinese-Milan la moviola de La Gazzetta | “Lucca-Pulisic episodio al limite”

Come riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic è sceso in campo , al termine di Udinese-Milan , per complimenta rsi con i giocatori (pianetamilan)

Sopra 1-0, sotto 1-2, poi la rimonta nel finale grazie a Okafor : 3-2 per i rossoneri. Il Milan batte per 3-2 l'Udinese (pianetamilan)

Il presidente della Fifa Gianni Infantino condanna quanto successo indi questa sera, con Maignan vittima di reiterati e continui insulti razzisti da parte dei tifosi di casa presenti ...Il mondo del calcio condanna duramente quanto successo a Maignan. Duranteal portiere rossonero sono stati rivolti " ancora una volta - insulti razzisti dalla curva dei sostenitori bianconeri: 'Ho sentito versi di scimmia rivolti a me ad ogni partita, sono ...Solo Lautaro Martinez ha fatto meglio, finora. Non è stato affatto un sabato tranquillo quello vissuto dai tifosi del Milan, che hanno visto la propria squadra vincere in rimonta per 3-2 contro ...Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese, spiegando anche l'episodio di razzismo in cui è stato coinvolto: "Un punto positivo è che abbiamo ...