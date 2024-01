Udinese-Milan | Collavino | “Maignan? Ci siamo già attivati con le autorità”

Walace , centrocampista bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Udinese-Milan , valevole per la 21^ giornata di Serie A (pianetamilan)

“Mi sono comportato da fratello maggiore , ho provato sincero dispiacere per Maignan che era chiaramente colpito sul piano emotivo: che disagio ho ... (sportface)

Fabio Maresca , arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quanto fatto da lui stesso in Udinese-Milan (pianetamilan)

... ecco tutte le reazioni arrivate dal mondo del calcio MAIGNAN: 'VERSI DI SCIMMIA A OGNI RINVIO' LA RICOSTRUZIONE I primi cori razzisti indirizzati a Mike Maignan al 26' di: il ...Poiché dopo, il primo a prendere posizione è stato Infantino che ha chiesto la sconfitta a tavolino per quelle squadre i cui tifosi si rendono protagonisti di episodi di razzismo, il ...ROMA - Proseguono le manifestazioni di solidarità nei confronti di Mike Maignan, vittima di un grave episodio di razzismo durante il match della 21ª giornata di Serie A vinta in rimonta dal Milan sul ...Le parole di Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, allontanano per sempre dal “Bluenergy Stadium” le persone che hanno bersagliato con il verso della scimmia Mike Maignan, il portiere del ...