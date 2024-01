Udinese e Procura complici se non farete nulla | Maignan picchia duro | il caso deflagra

(Di domenica 21 gennaio 2024) Mikenon ci sta. Dopo gli insulti razzisti ricevuti a Udine, la sospensione della partita e la nota del club friulano, il portiere del Milan si sfoga sui social: "Oggi un intero sistema deve assumersi le proprie responsabilità: gli autori di questi atti, perché è facile agire in gruppo, nell'anonimato di una piattaforma. Gli spettatori che erano in tribuna, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto ma che hanno scelto di rimanere in silenzio, siete. Il club dell', che ha parlato solo di interruzione della partita, come sefosse, si è reso complice. Le autorità e la: con tutto quello che sta succedendo, se non fate, SARETEANCHE VOI". Parole pesantissime e rimarcate dall'uso del maiscolo. Poi lo stesso ...

Il club dell', che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, è complice. Le autorità e la, con tutto quello che sta accadendo, se non fanno nulla SARETE ...Il club dell', che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, si è reso complice. Le autorità e la: con tutto quello che sta succedendo, se non fate nulla, ...Il club dell’Udinese, che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, si è reso complice. Le autorità e la Procura: con tutto quello che sta succedendo, se non fate nulla, ...Il club dell'Udinese, che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, è complice. Le autorità e la Procura, con tutto quello che sta accadendo, se non fanno nulla SARETE ...