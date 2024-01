Udinese | “Condanniamo il razzismo Collaboreremo con le autorità con l’obiettivo di punire i responsabili”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il comunicato dell’sull’episodio diai danni di Mike Maignan, portiere del Milan. L’episodio è accaduto ieri sera durante il match tra la squadra friulana e il Milan. Di seguito il comunicato: “Calcio è profondamente dispiaciuta e condanna ogni atto die violenza. Riaffermiamo la nostra avversione a qualsiasi forma di discriminazione ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà al giocatore del Milan Mike Maignan alla luce del deplorevole episodio avvenuto sabato nel nostro stadio. L’collaborerà con tutte leinquirenti per garantire l’immediato chiarimento dell’accaduto, condi adottare ogni misura necessaria per. Come Club, continueremo a lavorare ...