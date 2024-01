Udinese | Collavino | “Perez? Siamo concentrati sul campionato Non ci preoccupiamo …”

(Di domenica 21 gennaio 2024): ”? Noisulla nostra attività e sul nostro. Non cidelle voci sui nostri giocatori, pur sapendo che hanno talento. È normale che possano suscitare interesse” Franco, direttore generale dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 90° Minuto su Rai 2, in particolare su. Queste le sue parole:su Samardzic “Samardzic è un talento e un valore assoluto, un calciatore che ha fatto vedere il suo grande potenziale fin dal suo primo anno in Italia. È normale che ci siano tanti club interessati a lui, ma oggi non c’è nessuna situazione concreta che ci faccia presagire un suo trasferimento a gennaio. Samardzic diventerà uno dei ...

"Quando individueremo i colpevoli, non metteranno mai più piede nel nostro stadio". Le parole di Franco, direttore generale dell', allontanano per sempre dal "Bluenergy Stadium" le persone che hanno bersagliato con il verso della scimmia Mike Maignan, il portiere del Milan che nella ...Le parole di Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, allontanano per sempre dal "Bluenergy Stadium" le persone che hanno bersagliato con il verso della scimmia Mike Maignan, il portiere del ...Una vittoria sofferta, ma a dir poco preziosa. Mentre la Juventus sta battendo il Lecce in trasferta, ieri sera il Milan ha fatto altrettanto in casa dell'Udinese. Non è stata certa una partita facile ...