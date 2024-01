Udinese | Cioffi | 'Meglio sorvolare sul caso Maignan | la scommessa con Deulofeu era per una pizza'

Tattica e partite per gli uomini di Gabriele Cioffi in vista di Udinese-Milan . Il report della seduta odierna (pianetamilan)

Gabriele Cioffi , tecnico dell' Udinese , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Milan : "Abbiamo tre fuoriclasse, Th... (calciomercato)

Gabriele Cioffi , tecnico dell' Udinese , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Milan. Le sue parole (pianetamilan)

In vista della sfida tra Udinese e Milan l’allenatore bianconero Gabriele Cioffi ha presentato la partita in conferenza stampa Dopo la vittoria ... (dailymilan)

...2 - 3 trae Milan. I cambi danno la vittoria a Pioli: il migliore è Okafor, che prende 7 come l'altro subentrato e autore del gol Jovic. Calabria e Reijnders da 5. Nella squadra diil ......di Serie A 2023 - 24 contro l'. All'andata i rossoneri persero, e per Pioli è fondamentale riuscire a vincere e a convincere dopo i segnali positivi arrivati contro la Roma. Gabriele...Mercato Milan, chi sarà il colpo in difesa: Moncada fa chiarezza sui nomi prima del match contro l’Udinese Moncada ha... Conferenza stampa Mourinho pre Milan Roma: il VIDEO integrale. Le dichiarazioni ...I rossoneri, sotto 2-1 a otto minuti dalla fine, ribaltano il risultato grazie ai due nuovi entrati. Gara sospesa nel primo tempo per cori razzisti contro Maignan ...