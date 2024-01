Ucraina | Trump | «Posso trovare accordo in 24 ore» Zelensky | «Venga a Kiev e lo faccia»

(Di domenica 21 gennaio 2024) La sfida del leader ucraino comporta dei rischi, perché seppure relegate - per ora - agli slogan da campagna elettorale, le dichiarazioni disvelano un chiaro disinteresse per la resistenza

La crisi in Medio Oriente, le armi all’ Ucraina , i rapporti con la Cina . Scenari per il 2024 guardando alla Casa Bianca (corriere)

Se lui fosse stato presidente «la Russia non avrebbe attaccato, Israele non sarebbe stato attaccato», se sarà rieletto risolverà entrambe le guerre ... (iltempo)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 20 gennaio, in diretta. Secondo una nota pubblicata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica ... (corriere)

Volodymyr Zelensky ha messo alle strette l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump : “Se puoi fermare la guerra in 24 ore, per favore Donald ... (ildifforme)

"Puoi porre fine alla guerra in 24 ore Vieni": Zelensky, sfida diretta aLo riporta Rbc -. 'Il processo di degrado delle attrezzature continua. I russi hanno consentito agli esperti di ...... infatti oltre oceano il governo degli Stati Uniti vuole inviare tutti gli aiuti possibili all'entro gennaio 2025, temendo un'eventuale rielezione dell'ex presidente Donald, ha riferito ...Durante un comizio nel New Hampshire, Donald Trump ha dichiarato: “Ho familiarità con Putin e Zelensky. Affronterò la questione prima ancora di assumere ufficialmente l’incarico“. Nel corso del suo ...Trump, con toni accesi, ha descritto Biden come una minaccia ... L’ex presidente ha affrontato anche il tema della guerra in Ucraina. Affermando di poter risolvere la crisi grazie alla sua conoscenza ...