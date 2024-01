Trovato morto in casa | è giallo sulla morte di Giovanni Iacconi Possibile omicidio

Leggi su 361magazine

(Di domenica 21 gennaio 2024) A ritrovare la salma dell’uomo è stato il fratello. Da quanto trapela il corpo,avvolto in una coperta sotto al letto, poteva essere lì da due settimane Édi. Il 54enne di Fiorano era scomparso da giorni. Il suo corpo in avanzato stato di deterioramento è stato riieri pomeriggio nell’abitazione di famiglia a Pavullo, in provincia di Modena. Il corpo senza vita del 54enne è stato ridal fratello che era andato nell’abitazione per fare per arieggiarla. Come riporta la stampa locale, il cadavere è stato riavvolto in una coperta sotto al letto in avanzato stato di deterioramento. Leggi anche–> Andreea Rabciuc,il corpo della giovane scomparsa ...