Trovato il cadavere di un 40enne in un bosco a Treviso | sul corpo diverse ferite di arma da taglio

Sembra confermato che il cadavere in stato di decomposizione rinvenuto in un casolare semi abbandonato a Montecarotto (in via Montecarottese) , in ... (metropolitanmagazine)

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in una zona boschiva nel Trevigiano, in località Paderno del Grappa. La vittima, di cui non sono state rese ... ()

I killer sono entrati in casa, lui ha cercato di scappare raggiungendo un altro balcone ma è caduto. Emergono nuovi particolari sulla morte di Raffaele Cinque, l'uomo di 51 anninella notte nel quartiere di Secondigliano a Napoli. Ancora da stabilire se il decesso sia stato provocato dai colpi di pistola esplosi nei suoi confronti o se la morte sia dovuta ...Sappiamo che ildoveva trovarsi nel bosco dal giorno prima, quando si sarebbe verificato il decesso. Non si tratterebbe di un malore. L'uomo, infatti, presenta vistose ferite provocate da un'...L’uomo, di probabile origine straniera, è stato trovato per strada intorno alle 21:40, nei pressi di via Quintino Sella, sede della stazione centrale ferrotramviaria. Sul cartone, utilizzato come ...Era nascosto in un’area boschiva il cadavere di un uomo di 40 anni, B.D., trovato questa mattina a Paderno del Grappa, frazione in provincia di Treviso. Sul corpo della vittima sono state riscontrate ...