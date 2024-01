Treviso | ucciso a coltellate un 40enne Il cadavere ritrovato in una zona boschiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ildi un uomo è statoin unanel Trevigiano, in località Paderno del Grappa. La vittima, di cui non sono state rese ancora note le generalità, era di origini albanesi e viveva ad Asolo, a circa 15 km dal luogo del ritrovamento. Il suoè stato scoperto in fondo ad una stradina laterale di via dei Colli. Il corpo presenta numerosealla testa e al torace. Sul luogo del ritrovamento è stata scoperta anche un’auto, una Mercedes bianca, sulla quale sono in corso i rilievi della Scientifica. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 40 anni, ed era stato visto l’ultima volta il 20 gennaio all’interno di un esercizio pubblico in cui lavorava. Sono stati i familiari ad allertare le forze dell’ordine, allarmati dalla sua assenza a casa. ...