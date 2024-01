Tragedia sul lavoro a Brescia | operaio muore carbonizzato in acciaieria

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ancora unasul. Undi 52 anni è mortoquesta mattina all’alba, poco prima delle 6, mentre stava lavorando in un’a Lonato, in provincia di. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, che lavorava per una ditta esterna in subappalto, avrebbe rovesciato materiale di risulta incandescente sul mezzo, una pala meccanica, che stava manovrando morendo così. Sul posto sono presenti i carabinieri e la polizia che ha avviato gli accertamenti.

... oramercato per 19 milioni di dollari contro i 29 richiesti due anni fa. I destini della ex ... La casa era stata messa inizialmente in vendita nel settembre 2022, meno di un anno dopo la...Comprendere le cause di questo è fondamentale per evitare che un simile episodio si ripeta, portando magari a unacaso stanno indagando i carabinieri della stazione di Aviano.Tragedia della domenica a Paderno del Grappa in provincia di Treviso dove un uomo di 40 anni, di nazionalità straniera, è stato trovato morto in un bosco della zona con numerose ferite di arma da ...Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio italiano di 51 anni è morto carbonizzato in una acciaieria di Lonato, in provincia di Brescia. Brescia, operaio 51enne morto carbonizzato in acciaieria a ...