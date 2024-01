Traffico Roma del 21-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto da Massimo peschi Buonasera nella zona nord della capitale abbiamo code sulla via Salaria tra il raccordo anulare e Monterotondo Scalo nelle direzioni code anche esultato Urbano della A24 da Tor Cervara al Raccordo altre cose poi sulla via Casilina per incidente in entrata atra il raccordo e Alessandrino mi ricordo che a partire da domani lunedì 22 gennaio sono previste modifiche alla viabilità nell’area intorno a via Giolitti nell’ambito dei lavori per il Giubileo particolari il tetto di via Giolitti da via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento sarà riservato al trasporto pubblico locale i veicoli in arrivo dal sottopasso di via Marsala quindi saranno obbligati a smontare su via Rattazzi bene questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...