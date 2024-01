Traffico Roma del 21-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati i primi rientri in città concludi e prezzi sulla via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Malafede è ancora sulla via del mare tra ciglia e mezzo cammino incolonnamenti a tratti anche sul Raccordo Anulare tra Casilina e Ardeatina In entrambe le carreggiate in centro €1 procedi alla volta di largo Bernardino da Feltre dove arriverà intorno alle 19 il percorso interesse a via del Circo Massimo piazza Albania Porta San Paolo via Marmorata di Porta Portese e Viale Trastevere chiusure e deviazioni naturalmente al passaggio dei partecipanti bene da Massimo vecchi e tutto ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...